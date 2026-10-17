Homicidios

Vinculan a Proceso a Presunto Feminicida en Piedras Negras, Coahuila

El hombre presuntamente habría agredido a su pareja con un machete y un martillo en la colonia Praderas

Vinculan a Presunto Feminicida de Karla Hernández en Piedras Negras, CoahuilaUn juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva al presunto responsable de matar a su pareja en Piedras Negras. Foto: N+

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