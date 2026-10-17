Vinculan a Proceso a Presunto Feminicida en Piedras Negras, Coahuila

Ángel 'N', de 45 años, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental, Karla Hernández de la Cruz, de 40 años, ocurrido en un domicilio de la colonia Praderas, en Piedras Negras, Coahuila. Como medida cautelar, el juez le impuso prisión preventiva.

Durante la audiencia inicial, el juez penal determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso en contra del imputado y concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que se buscará reunir más pruebas para el esclarecimiento de los hechos.

El feminicidio ocurrió la tarde del martes 13 de octubre, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Carlos Aguilera Sánchez, en la colonia Praderas, donde se registró una movilización de corporaciones de seguridad tras el reporte de la muerte violenta de una mujer.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Ángel 'N', presuntamente, agredió a su pareja con un martillo y un machete, provocándole lesiones que le causaron la muerte. Según los informes del caso, el propio señalado habría llamado al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido y permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades, quienes procedieron a detenerlo.

El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres integró la carpeta de investigación correspondiente y presentó el caso ante la autoridad judicial para continuar con el procedimiento penal.

Durante los próximos seis meses, el Ministerio Público podrá recabar y presentar nuevos datos de prueba para fortalecer la investigación. Mientras tanto, Ángel de Jesús “N” permanecerá en prisión preventiva, en tanto se desarrolla el proceso judicial.