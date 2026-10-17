Ráfagas de Viento Provocan Accidentes en Atlixco, Puebla

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante el día provocaron diversas afectaciones en el municipio de Atlixco en Puebla.

En el cruce conocido como Moraleda, la fuerza del viento dejó fuera de servicio los semáforos, lo que complicó la circulación vehicular y derivó en un choque entre dos automóviles, con saldo únicamente de daños materiales.

Por otra parte en el tianguis del centro, también causaron estragos entre los comerciantes, al desprender y dañar las lonas utilizadas para proteger sus puestos.

Estas afectaciones evidenciaron la intensidad de los vientos que se presentaron durante la jornada en varios puntos del municipio.

Afortunadamente autoridades reportan saldo blanco hasta el momento.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR