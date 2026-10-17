Accidentes

Ráfagas de Viento Provocan Accidentes en Atlixco, Puebla

En el cruce conocido como Moraleda y en el tianguis del centro de Atlixco reportaron diversos incidentes

Dos automóviles chocaron por descompostura del semáforo.Dos automóviles chocaron por descompostura del semáforo. Foto: N+

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Atlixco sufre las consecuencias de intensas ráfagas de viento: semáforos inoperativos y lonas dañadas en el tianguis.

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