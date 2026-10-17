Accidentes

Intensas Lluvias y Ráfagas de Viento Provocan Afectaciones en Municipios de Puebla

En Tlatlauquitepec hubo deslizamiento de tierra en el libramiento Miguel Guerrero Ortiz, además de caída de un árbol sobre la carretera Amozoc-Nautla

Parte de la carretera terminó destruida por el deslizamiento de tierra.Parte de la carretera terminó destruida por el deslizamiento de tierra. Foto: PC Estatal

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Frente Frío provoca estragos en Puebla: deslaves y árboles caídos afectan carreteras.

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