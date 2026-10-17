Intensas Lluvias y Ráfagas de Viento Provocan Afectaciones en Municipios de Puebla

Intensas lluvias y fuertes rachas de viento asociadas al frente frío número dos provocaron deslaves, caída de árboles y daños en distintos municipios de Puebla durante las últimas horas.

Las afectaciones predominan en la sierra norte y nororiental, donde reportaron desprendimientos de tierra y rocas que complican la circulación vehicular.

En Huitzilan de Serdán, un deslave bloqueó parte del camino hacia Pahuata, a la altura de La Peña, mientras que en Zapotitlán de Méndez, otro derrumbe en la zona del puente nuevo obligó a restringir el paso ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

En Tlatlauquitepec atendieron deslizamiento de tierra en el libramiento Miguel Guerrero Ortiz, además de la caída de un árbol sobre la carretera Amozoc–Nautla. Ambas vialidades fueron liberadas.

En Zacatlán y Chignahuapan también reportaron afectaciones carreteras, mientras que en Huauchinango mantienen alerta por lluvias y caída de árboles, con un albergue habilitado en el recinto ferial.

En Puebla capital, un árbol cayó sobre la calle 43 poniente y Av. 16 de Septiembre, sin que reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil Estatal, hasta el corte de las cinco de la mañana de este sábado 17 de octubre, no reportaban familias evacuadas ni trasladadas a albergues por estas afectaciones.

Autoridades estatales y municipales mantienen vigilancia permanente y piden extremar precauciones ante el riesgo de nuevos deslaves y caída de árboles.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR