Se Desprende Tramo de Carretera Interserrana de Puebla por Fuertes Lluvias

Las constantes lluvias registradas en la Sierra Norte de Puebla provocaron desprendimiento de un tramo de la carretera interserrana Zacatlán–Zapotitlán, lo que representa riesgo para los automovilistas.

La afectación se localiza en el kilómetro 43+100, con dirección al municipio de Tepango de Rodríguez, donde el escurrimiento de agua debilitó el terreno y provocó el colapso de una sección de la cinta asfáltica de aproximadamente diez metros de largo por tres de ancho.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al sitio para acordonar la zona y prevenir accidentes. Por el momento, la circulación se mantiene habilitada en un solo carril.

En breve maquinaria de la Secretaría de Infraestructura acudirá para realizar labores en la zona. Ante el pronóstico de más lluvias en la región, autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar los señalamientos preventivos.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR