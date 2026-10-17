Accidentes

Se Desprende Tramo de Carretera Interserrana de Puebla por Fuertes Lluvias

La afectación se localiza en el kilómetro 43+100, con dirección al municipio de Tepango de Rodríguez; el escurrimiento de agua debilitó el terreno

Maquinaria de la Secretaría de Infraestructura acudirá para realizar labores en la zona.Maquinaria de la Secretaría de Infraestructura acudirá para realizar labores en la zona. Foto: PC Estatal

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Riesgo en la carretera Zacatlán–Zapotitlán: lluvias causan colapso de un tramo carretero, por lo que Protección Civil emitió la alerta.

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