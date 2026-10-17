Gilberto Mora, Futbolista Mexicano, Manda Mensaje a Messi: 'Gracias por Elegirme'

Gilberto Mora es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección, no solo en México sino también a nivel mundial. El centrocampista que aún pertenece a los Xolos de Tijuana ha demostrado tener cualidades y aptitudes que lo posicionan como uno de los jugadores más prometedores de la actualidad e incluso Lionel Messi lo considera de esa forma.

Hace unos días el astro argentino lanzó un anuncio con la marca deportiva que lo patrocina, en el que enlista a diez jugadores que reescribirán el futuro del futbol y entre ellos aparece el nombre del futbolista mexicano Gilberto Mora.

"Cualquiera puede contar una historia. Pero una gran historia, requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban, qué el pudiera escribir otro clásico, pero con un solo trazo de su pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza", dice una voz en el comercial que protagoniza el jugador del Inter Miami.

Gilberto Mora manda mensaje a Messi: "Gracias por elegirme"

Luego de esto, Gilberto Mora utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento a Lionel Messi. A través de su cuenta de Instagram, el centrocampista de 18 años de edad se dijo honrado de formar parte de la lista y aseguró que llevar los botines del argentino "será un sueño". "Gracias Leo Messi, por elegirme", se lee en la publicación del mexicano.

El jugador de la selección mexicana utilizará una edición especial de botines que lanzó la misma marca deportiva, los cuales son diseñados para los diez futbolistas que integran la lista de Messi: Giovanna Waksman, Max Dowman, Can Uzun, Tomás Aranda, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Chloe Sarwie, Kees Smit, Lotta Wrede y Gilberto Mora.

Gilberto Mora apunta a Europa

Desde hace semanas se reportó que Gilberto Mora ha despertado el interés de algunos clubes europeos y se dice que el centrocampista mexicano abandonará pronto la Liga MX para irse al Viejo Continente. Aunque son varios los equipos interesados, parece que el que ya puso una oferta es el Liverpool de la Premier League.

"Me dicen en Tijuana que recibieron, de parte de la representante de Gilberto Mora, que es una brasileña que se llama Rafaela Pimenta, que hay una oferta de un club inglés, en este caso el Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dólares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora", explicó David Faitelson en el programa de Tercer Grado Deportivo.

De momento no se ha revelado si el mexicano ya tiene un acuerdo para llegar al balompié europeo en el futuro cercano.