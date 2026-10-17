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Gilberto Mora, Futbolista Mexicano, Manda Mensaje a Messi: 'Gracias por Elegirme'

El astro argentino lanzó unos botines especiales para los diez jugadores más prometedores del futuro y el mexicano es uno de los seleccionados

Gilberto Mora durante un partido de Liga MX con TijuanaGilberto Mora durante un partido de Liga MX con Tijuana | Foto: Cuartoscuro

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