Homicidios

Revelan Móvil del Asesinato de Carlos Manzo a Casi Un Año del Crimen en Uruapan, Michoacán

La Fiscalía del estado reportó un 90% de avance en el esclarecimiento del homicidio del líder del "Movimiento del Sombrero"

Carlos Manzo fue asesinado durante un evento por Día de Muertos en Uruapan, MichoacánFoto: Cuartoscuro
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