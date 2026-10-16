Revelan Móvil del Asesinato de Carlos Manzo a Casi Un Año del Crimen en Uruapan, Michoacán

El próximo 1 de noviembre se cumple un año del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Su muerte provocó una serie de movilizaciones en la entidad y en otros estados del país, en demana de justicia; hoy se reveló el motivo del ataque.

La Fiscalía de Michoacán informó que el avance en las indagatorias es de 90%, y hasta la fecha se han detenido a 33 personas por su presunta participación en el asesinato.

Entre ellas, se encuentran dos personas identificadas como posibles autores intelectuales de la agresión: Ramón Ángel “N”, alias, “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias, “El Licenciado”.

Asimismo, durante este periodo se han desarrollado cerca de 3 mil 500 actos de investigación y al menos 3 mil actuaciones periciales. Se analizaron mil 200 horas de videos y se llevaron a cabo 200 mesas de inteligencia.

El Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho de la institución, Israel Vega Rodríguez, indicó que con estas “acciones contundentes”, es posible determinar el motivo por el que asesinado Carlos Manzo:

“Las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia han permitido establecer como principal línea del móvil del crimen: una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan por el edil", afirmó Vega Rodríguez.

El funcionario aseguró que Carlos Manzo llevó a cabo diversos opertativos en el municipio, entre esas acciones, se logró la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan y San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.

Foto: Especial

"El móvil es a razón de las acciones frontales que llevaba a cabo el edil en el municipio y en la región de Uruapan en contra de los grupos delictivos, principalmente en cuanto fue la detención de este personaje (‘El Rino’). Es lo que indica de manera objetiva las líneas de investigación", puntualizó.

El asesinato de Carlos Manzo sigue bajo investigación. Las autoridades refieren que las actuaciones relacionadas con la mayoría de las personas detenidas están próximas a avanzar a la etapa de juicio, en la que corresponderá a la autoridad judicial determinar las responsabilidades penales, conforme a las pruebas presentadas por esta institución.

Además confirmó que entre las acciones en desarrollo se encuentran la orden de aprehensión contra el jefe de escoltas, y la comparecencia de la titular de la Secretaría del Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, debido a que es familiar de tres de los presuntos implicados en el caso: es madre de “El Macas”, y tía de “El Vikingo” y “El Brilloso”.

Según la cronología presentada por la institución, Alejandro “N”, alias “El Macas”, fue detenido junto con otros escoltas del entonces alcalde por el delito de homicidio doloso por omisión. En tanto, Cristian “N”, alias “El Vikingo”, y Alexis “N”, “El Brilloso”, también fueron capturados posteriormente por su presunta participación dentro de la estructura criminal investigada; el último de ellos brindaba información de las actividades de Manzo.

EPP