Grecia Quiroz Convoca a Marcha Nacional por el Aniversario Luctuoso de Carlos Manzo

El 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, encabezó el Festival de las Velas en la Plaza Morelos del municipio. Durante el tradicional evento por el Día de Muertos, el edil disfrutaba de la celebración con la población, pero el festejo se detuvo cuando se escucharon varias detonaciones por arma de fuego. Ese día el presidente municipal fue asesinado.

A un año del asesinato del líder del “Movimiento del Sombrero”, su esposa y ahora alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, llamó a la ciudadanía a unirse a una manifestación para honrar su memoria, pero también para exigir justicia por todas las víctimas de crímenes y hechos violentos en el país.

“Esta movilización no debe limitarse únicamente a exigir justicia por él. Debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados”, afirmó en su convocatoria.

La actual alcaldesa de Uruapan aseveró que en el país son muchos los casos de injusticias, como la desaparición forzada, la extorsión, el desplazamiento y los homicidios.

En su llamado para acudir a la Marcha por la Justicia y la Paz, pidió que la población se sume para exigir a las autoridades la atención urgente de casos que le duelen todos los días a los mexicanos. Asimismo, durante la protesta se buscará “dar voz” a madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas y camioneros amenazados por el crimen organizado.

También por los comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, productores del campo, jóvenes, mujeres y niños que han sido dañados.

La marcha en honor a Carlos Manzo y a todas las víctimas se llevará a cabo el domingo 1.º de noviembre a las 10:00 horas. En el caso de Michoacán, el punto de encuentro será en el Monumento Lázaro Cárdenas.

Aunque la convocatoria es para que las protestas sean a nivel nacional y de manera simultánea, no se han dado a conocer detalles de la movilización en otras entidades.

En las últimas semanas, Grecia Quiroz ha estado en el foco público, debido a que podría ser sancionada por la Fiscalía de Michoacán. Lo anterior, porque las investigaciones para esclarecer el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, están incompletas por la falta de análisis de los celulares del funcionario, debido a que Quiroz no los ha entregado.

El 29 de septiembre, el vicefiscal del estado, Israel Vega, indicó que la Fiscalía enviará un nuevo requerimiento a la alcaldesa con la finalidad de que entregue los teléfonos relacionados con las pesquisas.

"Se está enviando ya lo que es el siguiente requerimiento conforme lo establece la ley para lo que es la aportación de los teléfonos celulares, obviamente, ya con medidas de apremio conforme corresponde”, puntualizó en conferencia de prensa.

Asimismo, el funcionario explicó que, si persiste la negación al no querer aportar los aparatos, entonces, la conducta podría derivar en sanciones, por ejemplo, un arresto.

“Obviamente, va escalando el nivel de medidas de apremio, en este caso pudiendo llegar hasta el arresto o, en todo caso, abrir carpeta de investigación por lo que es la obstrucción de la justicia”, aclaró.

La esposa de Carlos Manzo ha mencionado en diversas ocasiones que no hará la entrega de los dispositivos porque no confía en las autoridades, en ese sentido, ha expresado que teme que la información que ahí se encuentra almacenada pueda ser alterada.

EPP