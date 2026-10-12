Sociedad

Grecia Quiroz Convoca a Marcha Nacional por el Aniversario Luctuoso de Carlos Manzo

La protesta, que busca denunciar hechos delictivos y exigir justicia, se extenderá a varios estados del país

Grecia Quiroz asegura que la manifestación es para pedir justicia por todo MéxicoFoto: Grecia Quiroz
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