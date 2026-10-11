Balaceras

Asesinan a Familia Completa Mientras Dormían en Nacajuca, Tabasco; Investigan Caso

Se presume que un grupo de hombres armados irrumpió la vivienda; entre las víctimas hay una menor de edad

La Fiscalía de Tabasco investiga el asesinato de una familia en el municipio de NacajucaFoto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+