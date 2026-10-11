Asesinan a Familia Completa Mientras Dormían en Nacajuca, Tabasco; Investigan Caso

Un nuevo hecho de violencia enluta a toda una comunidad. La Fiscalía de Tabasco investiga el multihomicidio ocurrido la madrugada de este domingo en una ranchería del municipio de Nacajuca; esto se sabe del caso.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGET), aseguró que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Asimismo, refirió que elementos de la Policía de Investigación, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y Fiscales del Ministerio Público realizaron una inspección técnica en el inmueble ubicado en la ranchería Taxco.

"Se recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación para su análisis y para el desarrollo de las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a quién o quienes resulten responsables", afirmó la fiscalía.

Según los primeros reportes, los vecinos de la calle principal de Taxco, alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones provenientes de una vivienda ubicada delante del callejón Los Reyes.

Los elementos de la Policía Municipal llegaron a la zona para verificar la situación y en el domicilio encontraron sin vida a los tres integrantes de una familia: un hombre, una mujer y una menor de edad.

Luego de que se confirmó el multihomicidio se aseguró el inmueble para esperar la llegada del personal de servicios periciales. Los vecinos relataron a medios locales que varios sujetos irrumpieron de manera violenta y los atacaron.

Un familiar de las víctimas, quien vivía cerca del lugar, indicó que vio el momento en el que los presuntos agresores huyeron del lugar. Cuando fue a revisar qué había pasado, se encontró a las víctimas, de entre 46 y 13 años de edad, al interior de una recámara; todas presentaban varios impactos de bala.

Hasta el momento se desconoce si la familia que fue asesinada en Nacajuca, Tabasco, había manifestado ser amenazada o sentirse en riesgo; indagan el móvil del crimen.

"La FGET continuará con las investigaciones conforme a los procedimientos legales, con el compromiso de procurar justicia y conducir las diligencias con responsabilidad y respeto a las víctimas y sus familiares", aseguraron las autoridades.

EPP