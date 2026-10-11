Balaceras

Ataque Armado en Refinería de Minatitlán Deja Dos Trabajadores Heridos: Pemex

El Sindicato Nacional Petromex expresó su solidaridad con los trabajadores afectados

Fuerzas Armadas tras el ataque armado al exterior de las instalaciones de PemexFoto: Coatza Digital
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