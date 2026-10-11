Ataque Armado en Refinería de Minatitlán Deja Dos Trabajadores Heridos: Pemex

Dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaron lesionados durante un ataque armado en la portada norte de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, ocurrido la noche del sábado.

Pemex informó que colabora con las autoridades competentes para atender el caso y señaló que continuará proporcionando información conforme disponga de datos verificados.

El ataque ocurrió poco antes de la medianoche, cuando los elementos de seguridad se encontraban en funciones en una de las puertas de acceso a la planta refinadora. Tras los hechos, elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional desplegaron un operativo y acordonaron las instalaciones.

Tras el ataque, el Sindicato Nacional Petromex expresó su solidaridad con los trabajadores afectados, sus familias y el personal que acude a las instalaciones de Pemex.

“Ningún trabajador debe salir de su hogar para ganarse la vida y terminar perdiéndola a causa de la violencia”, señaló la organización en un comunicado.

El sindicato también exigió una revisión integral de los protocolos de protección, vigilancia, control de accesos y respuesta ante situaciones de riesgo en las refinerías y demás instalaciones de Pemex.

La organización pidió que la evaluación incluya tanto al personal de la empresa productiva del Estado como a los trabajadores de compañías contratistas y prestadoras de servicios que realizan actividades dentro y alrededor de sus instalaciones.

EPP