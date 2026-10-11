Internacional

‘Corresponde al Pueblo’: Zelenski Responde a Trump sobre Cambio de Presidente en Ucrania

Donald Trump reclamó un cambio de presidente en Ucrania. "Ha llegado el momento", dijo el mandatario estadounidense

Volodimir Zelenski durante una reunión en Polonia en 2023Foto: Reuters | Archivo
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