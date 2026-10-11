‘Corresponde al Pueblo’: Zelenski Responde a Trump sobre Cambio de Presidente en Ucrania

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Ucrania necesitaba un nuevo dirigente, su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski se pronunció al respecto, dejando claro que serán los ucranianos quienes tomen la decisión.

Este domingo, Zelenski hizo un llamado “con todo respeto” a Trump para indicarle que la decisión de elegir presidente en Ucrania no compete a nadie más que a los ciudadanos.

“Corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", dijo en en entrevista al canal ABC.

Durante su mensaje, también reiteró su llamado a un alto al fuego con Rusia de “60 días”. Este periodo, según él, permitiría la organización de elecciones.

Asimismo, indicó que sólo Rusia es responsable de su país y prometió seguir con los ataques contra refinerías de petróleo rusas, a pesar de las críticas de Trump, quien lo ha culpado de los altos precios del diésel; una de las razones por las que ya debería ser reemplazado como presidente de Ucrania.

Ayer, Donald Trump arremetió en contra de Zelenski con declaraciones a los medios al exterior de la Casa Blanca. “Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, dijo.

Añadió que el ataque a las refinerías representaba un “problema mundial”.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’, porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo”, declaró Trump.

El republicano afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para ponerle fin a la guerra, conflicto que consideró que «comenzó debido a la incompetencia».

"Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace", señaló Trump este sábado.

EPP