Sociedad

Suspenden Vuelos en Estos Aeropuertos por Impacto de Huracán Simon en México

Las medidas se aplican ante las intensas condiciones climatológicas derivadas del ciclón categoría 4

Autoridades cancelan operaciones aeroportuarias por impacto de SimonFoto: Archivo | Cuartoscuro
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