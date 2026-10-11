Suspenden Vuelos en Estos Aeropuertos por Impacto de Huracán Simon en México

El huracán Simon mantiene en alerta a las autoridades, debido a que se prevé que el ciclón tropical categoría 4, provoque severas afectaciones a su paso y posterior impacto en costas del pacífico mexicano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Simon tocará tierra en las próximas horas, por lo que entre sus efectos se presentan lluvias extraordinarias mayores en Colima, mientras que en Jalisco las precipitaciones son torrenciales.

El huracán “mayor”, debido a su alto potencial de destrucción, se desplaza hacia el nor-noreste a 9 km/h. Sus vientos sostenidos de 240 km/ h alcanzan rachas de hasta 305 km/h.

Las condiciones climatológicas anteriores han llevado a las autoridades a cerrar todas las actividades en los puertos, suspender el transporte público y las operaciones aéreas en ambas entidades.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que las operaciones de vuelos comerciales se encuentran suspendidas en el Aeropuerto de Manzanillo, en Colima.

“Invitamos a nuestros pasajeros a mantenerse en comunicación directa con su aerolínea para conocer las actualizaciones sobre sus vuelos”, escribió en redes sociales.

En tanto, el Aeropuerto de Puerto Vallarta, en Jalisco, refirió que en seguimiento a las recomendaciones de las autoridades, las operaciones en las instalaciones quedan suspendidas hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre.

Por lo tanto, pidió a los pasajeros contactar directamente a la aerolínea si se cuenta con un vuelo programado durante el periodo afectado.

Además, recordó que las personas tienen que permanecer en sus hoteles o en refugios, debido a que la terminal aérea no es considerada un punto seguro ante estos fenómenos del clima.

"La terminal aérea no es un punto de refugio designado por la autoridad, ya que permanecerá cerrada", puntualizó en un comunicado.

El SMN asegura que las lluvias generadas por el huracán Simon podrían ocasionar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

EPP