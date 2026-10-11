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¿Dónde Está Hoy el Huracán Simon Categoría 4? Distancia de Manzanillo y Puerto Vallarta

Hay alerta máxima por lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Colima y Jalisco

Autoridades de Jalisco y Colima se encuentran en alerta máxima ante la llegada de SimonFoto: Cuartoscuro

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