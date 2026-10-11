¿Dónde Está Hoy el Huracán Simon Categoría 4? Distancia de Manzanillo y Puerto Vallarta

El inminente impacto del huracán Simon de categoría 4, mantiene en alerta a las autoridades federales y estatales. Se prevé que el fenómeno meteorológico toque territorio mexicano la mañana de este domingo y provoque severas afectaciones; esta es su ubicación actual.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las costas del océano pacífico están en riesgo por el paso del tipo más severo de ciclón tropical. Simon se localiza a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán categoría 4, considerado como “mayor”, debido a su alto potencial de destrucción, se desplaza hacia el nor-noreste a 9 km/h. Sus vientos sostenidos de 240 km/ h alcanzan rachas de hasta 305 km/h. Lo anterior genera lluvias extraordinarias en diversas entidades, sin embargo, Jalisco y Colima están en alerta máxima.

Por esta razón, las autoridades piden a la población extremar precauciones ante el impacto inminente en territorio mexicano en las próximas horas.

¿Cuál es la situación actual en Jalisco y Colima por Simon?

El huracán Simon mantiene en vilo a los habitantes de Jalisco, una de las entidades que podría presentar los daños más severos. En Puerto Vallarta, vigilan permanentemente el caudal del Río Cuale, ya que las tormentas podrían generar su desbordamiento y el arrastre de piedras de más de un metro de diámetro.

Las playas están cerradas a cualquier tipo de actividad debido al fuerte oleaje. En tanto, las labores para apoyar a la población se han implementado de distintas maneras, una de las más importantes es la habilitación de 16 refugios. Además, a través del Plan Marina se brinda atención a las comunidades, como en Yelapa y Quimixto, donde personal naval evacuó a 80 personas y 9 mascotas para brindarles espacios seguros.

Desde las 17:00 horas de ayer, quedó suspendido el servicio de transporte público en Puerto Vallarta, como una medida de seguridad y atendiendo las recomendaciones de Protección Civil y Bomberos.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, permanecerá cerrado hasta las 8:00 horas de este lunes 12 de octubre, por lo que todas las operaciones de este fin de semana están canceladas; recomiendan a pasajeros permanecer resguardados en hoteles o albergues, y contactar a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

En el caso de Colima, la emergencia por el huracán Simon de categoría 4, se suspendieron las operaciones portuarias en Manzanillo debido a las intensas lluvias.

También se reportó el cierre temporal de gasolineras, tienas de autoservicio y restaurantes. Los locatarios y comerciantes tomaron precauciones para proteger sus inmuebles ante las lluvias, fuertes vientos y posibles inundaciones.

Al igual que en Jalisco, se cerraron los accesos a playas, ríos, arroyos y balnearios. Se instalaron 4 refugios temporales en la entidad y 2 más en el puerto de Manzanillo para las personas en situación de calle. El Aeropuerto Internacional de Manzanillo está cerrado de manera temporal.

El huracán Simon también mantiene en alerta a los habitantes de Nayarit, Michoacán y Sinaloa, donde se registran lluvias puntuales intensas y muy fuertes, además de oleaje elevado.

EPP