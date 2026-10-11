Impacto Inminente de Huracán Simon Amenaza con Inundaciones Severas

El ojo del huracán Simon se encontraba frente a la costa del Pacífico de México la madrugada de este domingo y se espera que se adentre en tierra firme más tarde este mismo día como una tormenta extremadamente peligrosa.

Simon se ha fortalecido hasta alcanzar los 250 km/h, justo por debajo del umbral para convertirse en un huracán de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 3:00 horas se encontraba a unos 100 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo y se desplazaba hacia el norte-noroeste a 9 km/h. A las 6:00 horas, el ciclón se localizaba a 95 km al oeste de Manzanillo, y a 175 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Simon ingresará a tierra con vientos de 120 a 140 km/h, así como rachas de 160 a 180 km/h, afectando principalmente las costas de Colima y Jalisco durante este domingo. En esas entidades se prevé oleaje elevado de 7 a 9 metros de altura.

El huracán podría dejar entre 25 y 50 centímetros de lluvia en algunas partes del suroeste de México, y algunas zonas de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco podrían recibir hasta 76 centímetros.

"Estas lluvias provocarán inundaciones y deslizamientos de tierra que pondrán en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", advirtió el NHC.

El ciclón mantiene en alerta a 180 municipios de seis estados en el Pacífico mexicano y se espera que cause un impacto catastrófico por sus fuertes lluvias.

Desde que se convirtió en huracán, Simon se desplaza a menos de 10 km/h. Se mantiene "semiestacionario" frente a las costas mexicanas, explicó a AFP el meteorólogo Boris Comi.

Esto significa que puede "estar generando más lluvias durante un tiempo más prolongado" lo que "pone en más riesgo a la población", añadió el especialista de Protección Civil de Jalisco.

El gobierno de Pablo Lemus suspendió las clases el viernes y el lunes en 22 municipios costeros y comenzó a evacuar a decenas de personas de zonas de riesgo. Asimismo, solicitó al sector turístico de Puerto Vallarta, un destino popular para los turistas estadounidenses, que garantizara que tanto trabajadores como visitantes estuvieran alojados en albergues o zonas seguras.

El sábado, las tiendas de conveniencia, los hoteles y otros negocios en Puerto Vallarta tapiaron sus ventanas, y pocas personas caminaban por las calles bajo un cielo nublado.

"Esperemos que no nos alcance, ¿verdad? Que no nos afecte", dijo Jesús Gómez mientras estaba parado afuera de una tienda repartiendo muestras gratuitas de cacahuetes confitados a los transeúntes.

"Trabajaremos como siempre durante todo el día, pero cuando los de Protección Civil vengan y nos digan que tenemos que cerrar, cerraremos y nos refugiaremos hasta que pase la tormenta", agregó.

En la ciudad turística, las autoridades vigilan permanentemente el caudal del río Cuale, debido a que las lluvias podrían provocar su desbordamiento y arrastrar piedras de más de un metro de diámetro.

Las playas también permanecen cerradas debido al fuerte oleaje, mientras que las autoridades habilitaron 16 refugios.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta permanecerá cerrado hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán, se informó ayer.

Se pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos y permanecer resguardados en sus hoteles o en los albergues habilitados por las autoridades.

El NHC preveía una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de la costa inmediata, cerca y al este del punto donde el huracán tocaría tierra. La agencia advirtió que, cerca de la costa, la marejada iría acompañada de olas grandes y destructivas.

El turista canadiense Ed Currie, a quien junto con su esposa aún le quedan cinco días para disfrutar de Puerto Vallarta, dijo que el huracán todavía no había afectado sus planes.

"Simplemente quédense en el hotel y miren por la ventana con esperanza", dijo sobre lo que haría la pareja.

"No sé qué esperar".

Las autoridades suspendieron actividades no esenciales en varios municipios de Jalisco, donde tocará tierra el huracán.

El meteorólogo Comi detalló que es muy probable que Simon acelere su desplazamiento antes de disiparse, una vez que toque tierra.

A Puerto Vallarta la favorecen su ubicación en una bahía y la presencia de montañas que atenúan la fuerza de los ciclones.

El sábado, la Marina evacuó por barco a un centenar de personas de poblados costeros amenazados por Simon.

Las trasladaron a Puerto Vallarta, donde la mayoría tiene familiares con quienes resguardarse y otros irán a alguno de los cinco refugios dispuestos en esta ciudad y que al sábado ya habían recibido a 95 personas.

Elena Glumas, de 63 años, llegó con sus perros desde la localidad de Yelapa.

"Hace tres años perdimos todo, ahora pues digo, la vida es primero", afirmó al bajar del ferry. Se refiere al huracán Lidia que en 2023 azotó su pueblo con lluvias torrenciales.

Los comerciantes del malecón aceleraron las medidas de prevención en sus locales. Tapiaron puertas y ventanas para contener la fuerza del agua y el viento. Algunos pintaron con aerosol en los tablones mensajes de aliento.

"Simón dice: 'todo va a estar bien'", se lee en una hoja de madera sobre un establecimiento en referencia al popular juego en el que los niños siguen instrucciones.

Paulina Pérez plasmó en su mueblería la leyenda "Simón, sé breve, pacífico", junto al dibujo de un tiburón y caras felices.

Es "positivismo más que nada", explicó a la AFP.

"Si ya viene, pues ni modo de ponerse a llorar o lamentar", agregó.

En Colima se reportó el cierre temporal de gasolineras, tiendas de autoservicio y restaurantes.

Previo a las precipitaciones y los fuertes vientos, los locatarios tomaron medidas para proteger sus inmuebles. Además, se cerraron los accesos a playas, ríos, arroyos y balnearios.

En el estado se instalaron cuatro refugios temporales y otros dos en el puerto de Manzanillo para atender a personas en situación de calle.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó del cierre del Aeropuerto Internacional de Manzanillo desde las 18:00 hora local de ayer hasta las 08:00 del domingo, cuando las operaciones de aviación general y de la Armada de México podrían ser reanudadas si las condiciones lo permiten.

Sin embargo, en Manzanillo todos los vuelos comerciales previstos para el domingo también fueron cancelados por las aerolíneas.

La navegación está totalmente restringida en los puertos de Manzanillo, San Blas, Nayarit, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Con información de AP

ASJ