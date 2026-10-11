Pronóstico del tiempo

Impacto Inminente de Huracán Simon Amenaza con Inundaciones Severas

Las autoridades activaron la alerta para 180 municipios de seis estados en el Pacífico mexicano, mientras el ciclón se aproxima a las costas de Colima y Jalisco

Huracán SimonEl ciclón impactará en Jalisco este domingo. Foto: Reuters.
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