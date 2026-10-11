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Cierran Hasta el Lunes Aeropuertos de Manzanillo y Puerto Vallarta por Huracán Simon

Se pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos y permanecer resguardados en sus hoteles o en los albergues habilitados por las autoridades

SimonFoto: Reuters.
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