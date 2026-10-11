Cierran Hasta el Lunes Aeropuertos de Manzanillo y Puerto Vallarta por Huracán Simon

Los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Mazanillo, en los estados de Jalisco y Colima, respectivamente, anunciaron este sábado el cierre de sus operaciones hasta el lunes, ante la llegada del huracán Simon, de categoría 4, que se espera toque tierra en las próximas horas en las costas del Pacífico mexicano.

En un comunicado, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que la terminal aérea de Puerto Vallarta permanecerá cerrada desde las 18:00 horas de hoy y hasta las 8:00 horas del lunes.

"Todas las operaciones programadas para hoy 10 de octubre posteriores a las 17:00 horas (01:00 GMT) y las programadas para el domingo 11 de octubre quedan canceladas", apuntó.

Por separado, el GAP informó del cierre del Aeropuerto Internacional de Manzanillo desde las 18:00 hora local de hoy hasta las 08:00 del domingo, cuando las operaciones de aviación general y de la Armada de México podrían ser reanudadas si las condiciones lo permiten.

Sin embargo, en Manzanillo todos los vuelos comerciales previstos para el domingo también fueron cancelados por las aerolíneas.

Además, el GAP pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos y permanecer resguardados en sus hoteles o en los albergues habilitados por las autoridades ante el paso del ciclón.

Finalmente, precisó que la reapertura de las terminales dependerá de las condiciones meteorológicas y de las inspecciones de seguridad correspondientes.

Además, pidió a los pasajeros no acudir al aeropuerto y permanecer resguardados en sus hoteles o en los albergues habilitados por las autoridades ante el paso del ciclón.

El cierre de los aeropuertos se suma a una serie de medidas preventivas anunciadas ante el avance de Simón.

Las actividades no esenciales están suspendidas desde las 16:00 horas (22:00 GMT) de hoy en 24 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Jalisco también ha suspendido el transporte público hasta nuevo aviso y ha restringido la navegación a todo tipo de embarcaciones en Puerto Vallarta.

La navegación está totalmente restringida, además, en los puertos de Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit) y Lázaro Cárdenas (Michoacán), según informó la Marina mexicana.

Las autoridades mexicanas prevén lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Michoacán, Colima y Jalisco, con riesgo de crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos.

El sistema alcanzó la categoría 4 durante la madrugada del sábado, tras una rápida intensificación que lo llevó de tormenta tropical a huracán el jueves a huracán categoría 2 el viernes.

Simón presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 295, mientras se desplaza hacia el norte a seis kilómetros por hora, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 18:00 hora local (02:00 GMT), el centro del huracán se localizó aproximadamente a 135 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (estado de Colima), y a 295 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes (Jalisco).