Internacional

Inundación Repentina de Río en Nepal Destruye Casas; Evacuan a Residentes

La agencia de gestión de desastres está tratando de determinar la causa de la crecida repentina en el río Budhi Gandaki

NepalFoto: X | @NepaliArmyHQ.
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