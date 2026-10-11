Inundación Repentina de Río en Nepal Destruye Casas; Evacuan a Residentes

Los residentes que viven a lo largo del río Budhi Gandaki, en el centro-norte de Nepal, fueron evacuados el domingo debido a que las inundaciones repentinas destruyeron viviendas y otras estructuras en la zona.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres evacuó a los aldeanos y advirtió a los demás que se trasladaran a zonas más seguras, permaneciendo en estado de alerta hasta el domingo por la noche.

No se reportaron víctimas de inmediato.

Un helicóptero del Ejército nepalí rescató a seis personas en la zona de Jagat, que se encuentra en riesgo de deslizamientos, informó el primer ministro, Balendra Shah.

La agencia de gestión de desastres está tratando de determinar la causa de la crecida repentina en el río Budhi Gandaki, que desemboca en el río Trishuli y es una vía fluvial clave cerca de la capital, Katmandú.

Videos en redes sociales muestran casas y cobertizos siendo arrastrados por el río crecido que fluye entre altas montañas. No estaba claro de inmediato cuántas de las pequeñas aldeas de la zona montañosa se vieron afectadas.

Publicaciones en X indican que la advertencia del gobierno provocó la evacuación de Arughat, una ciudad ribereña situada en la carretera que conecta Katmandú con otras partes del país.

Nepal aún se está recuperando de las devastadoras inundaciones que azotaron la zona montañosa fronteriza entre Nepal y China en agosto, dejando más de 1,400 muertos y miles de desaparecidos.

La oficina del primer ministro de Nepal, Balendra Shah, anunció el lunes el fin de las operaciones de búsqueda y rescate de más víctimas.

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Las autoridades se centrarán ahora en la recuperación, incluyendo la restauración de carreteras y puentes cortados por las inundaciones, especialmente en zonas remotas donde los daños en la infraestructura han dificultado la entrega de ayuda.

El gobierno estima que la reconstrucción costará 4,770 millones de dólares. Casi 33,000 personas se han visto afectadas y unas 7,500 viviendas resultaron dañadas o destruidas.

Con información de AP

ASJ