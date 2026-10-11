Cambio climático

Lluvias por Tormenta Rachel Provocan Apagones en Varias Zonas en Mexicali, BC

Residentes reportan interrupciones en el suministro eléctrico ante las precipitaciones registradas en la capital de Baja California

Lluvias por Tormenta Rachel Provoca Apagones en Varias Zonas en Mexicali, BCLluvias por Tormenta Rachel Provoca Apagones en Varias Zonas en Mexicali, BC | Foto: N+

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