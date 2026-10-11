Lluvias por Tormenta Rachel Provocan Apagones en Varias Zonas en Mexicali, BC
Residentes reportan interrupciones en el suministro eléctrico ante las precipitaciones registradas en la capital de Baja California
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Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel han provocado apagones en distintos puntos de Mexicali, donde se reportan afectaciones al suministro de energía eléctrica en ocho zonas de la ciudad y el valle.
Entre los lugares donde se reporta la falta de electricidad se encuentran la colonia El Papago, el fraccionamiento Juventud 2000, el fraccionamiento Roma y la colonia Centinela.
También se reportan afectaciones en el ejido Toluca, Gran Venecia tercera etapa, Progreso y Lomas Altas.
Los cortes de energía se presentan mientras las lluvias continúan en la región debido a los efectos de Rachel.
Hasta el momento, la información disponible no precisa el número de usuarios afectados ni el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio eléctrico.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones durante las condiciones climatológicas adversas.
Información David Mena
APG