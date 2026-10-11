Cambio climático

Cierran Fiestas del Sol en Mexicali por Tormenta Rachel; Desalojan el FEX

Apagan juegos mecánicos y puestos. El acceso permanece habilitado únicamente para asistentes al concierto de Julión Álvarez en el Palenque

Lluvias por Rachel Ponen en Riesgo Actividades de las Fiestas del Sol en MexicaliLluvias por Rachel Ponen en Riesgo Actividades de las Fiestas del Sol en Mexicali | Foto: N+

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