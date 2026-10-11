Cierran Fiestas del Sol en Mexicali por Tormenta Rachel; Desalojan el FEX

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel obligaron al cierre de las Fiestas del Sol en Mexicali, donde se lleva a cabo el desalojo de los asistentes como medida preventiva ante las condiciones climatológicas.

El Ayuntamiento confirmó el cierre del recinto ferial, mientras personal en las instalaciones comenzó a pedir a los visitantes que se retiraran del lugar.

Como parte de las medidas implementadas, los juegos mecánicos fueron apagados, al igual que los puestos instalados en el FEX, ante el incremento de las precipitaciones durante la noche.

El acceso al recinto permanece habilitado únicamente para las personas que acudirán al concierto de Julión Álvarez, programado en el Palenque.

Las medidas se implementaron luego de que las lluvias se intensificaran en Mexicali, situación que llevó a Bomberos y Protección Civil a evaluar las condiciones de seguridad en las instalaciones de la feria.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la continuidad de las condiciones climatológicas relacionadas con Rachel.

Información Kitzia Flores

APG