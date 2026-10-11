Ordenan Cierre de Negocios con Venta de Alcohol por Tormenta Rachel en Ensenada, BC

El Gobierno de Ensenada ordenó el cierre anticipado de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas como medida preventiva ante las lluvias intensas y los fuertes vientos pronosticados por la tormenta tropical Rachel.

La disposición fue anunciada por la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz y establece que los negocios deberán cerrar a más tardar a las 22:00 horas de este sábado 10 de octubre.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la medida se determinó como parte de las acciones preventivas abordadas durante el Consejo Municipal de Protección Civil, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la integridad de la población.

Diego Alejandro Munguía Luna, encargado de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, informó que la disposición es obligatoria y está establecida en la Circular 1010/2026, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Ensenada.

El cierre aplica a establecimientos con permisos permanentes, eventuales o temporales para la venta de bebidas alcohólicas, dentro del ámbito de competencia de la dependencia municipal.

Personal de inspección verificará el cumplimiento de la medida y, en caso de incumplimiento, podrán aplicarse las medidas y sanciones contempladas en la normativa vigente.

La disposición estará vigente únicamente durante este sábado 10 de octubre, salvo que la autoridad competente determine lo contrario.

El Gobierno de Ensenada reiteró el llamado a mantenerse informado a través de canales oficiales, atender las recomendaciones de Protección Civil y evitar desplazamientos innecesarios ante las condiciones climatológicas.

APG