Cambio climático

Ordenan Cierre de Negocios con Venta de Alcohol por Tormenta Rachel en Ensenada, BC

La medida obliga a suspender actividades en los establecimientos y a inspectores municipales verificarán su cumplimiento

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