Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de Inmueble Abandonado en Ensenada, BC

Una mujer aparentemente de la tercera edad fue localizada sin vida al interior de un inmueble en desuso, ubicado en la colonia Playa Ensenada, en el municipio de Ensenada.

El hallazgo se reportó alrededor de las 15:19 horas, en el cruce de las calles De las Dunas y Sirenas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba heridas en la cabeza que aparentemente habrían sido provocadas con un objeto contundente.

La zona fue acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

APG