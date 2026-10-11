Homicidios

Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de Inmueble Abandonado en Ensenada, BC

La víctima, aparentemente adulta mayor, presentaba lesiones en la cabeza, la Fiscalía quedó a cargo de las investigaciones

Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de Inmueble Abandonado en Ensenada, BCLocalizan a Mujer Sin Vida Dentro de Inmueble Abandonado en Ensenada, BC | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+