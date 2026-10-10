Ensenada Mantiene Prealerta por Tormenta Tropical Rachel y Pronostica Lluvias

El Gobierno de Ensenada mantiene la prealerta ante los posibles efectos de la tormenta tropical Rachel, debido al pronóstico de lluvias y vientos que podrían afectar distintas zonas del municipio, informó la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

De acuerdo con la actualización meteorológica del sábado 10 de octubre, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 milímetros y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora durante la noche. Ante estas condiciones, el Consejo Municipal de Protección Civil permanece en sesión permanente para dar seguimiento al fenómeno y coordinar acciones preventivas.

La presidenta municipal indicó que se mantiene especial vigilancia en el tramo comprendido entre Maneadero y San Vicente, debido a que los modelos meteorológicos muestran que el corredor de vientos se orienta hacia el sur del municipio.

Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, señaló que Ensenada continúa entre las zonas con posible afectación por condiciones hidrometeorológicas adversas. Detalló que las precipitaciones podrían acumular hasta 50 milímetros en la zona costera, mientras que las cantidades podrían ser superiores en las partes altas.

Entre los puntos bajo vigilancia se encuentran el centro y la mancha urbana de Ensenada, el Valle de Guadalupe, Ojos Negros y el Valle de la Trinidad.

Como parte de las medidas preventivas, las direcciones de Infraestructura y Servicios Públicos han realizado trabajos de desazolve y limpieza de pluviales, además de mantener maquinaria disponible para atender posibles emergencias.

El Ayuntamiento también informó que tiene identificados los refugios temporales y cuenta con los insumos necesarios para habilitarlos en caso de que las condiciones lo requieran.

En paralelo, la Capitanía de Puerto Regional de Ensenada informó sobre el cierre a la navegación a partir de las 18:00 horas del sábado 10 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas previstas. La restricción aplica a embarcaciones mayores y menores, de acuerdo con las disposiciones del oficio 2693/2026.

El alto oleaje también se ha observado en Playas de Tijuana, donde algunas personas acudieron durante la mañana para observar el mar, aunque con precaución.

Ante el pronóstico, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante canales oficiales, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y revisar techos, ventanas, puertas y desagües. También exhortaron a evitar acercarse a playas, zonas costeras y cauces durante las condiciones de riesgo, así como no cruzar arroyos o áreas inundadas a pie o en vehículo.

Se pidió además evitar traslados innecesarios durante los periodos de mayor intensidad, conducir con precaución y preparar artículos básicos para una posible emergencia.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.

APG