Cambio climático

Ensenada Mantiene Prealerta por Tormenta Tropical Rachel y Pronostica Lluvias

Las precipitaciones podrían alcanzar 50 milímetros, mientras que las ráfagas de viento llegarían a 70 kilómetros por hora

Ensenada Mantiene Prealerta por Tormenta Tropical Rachel y Pronostica LluviasEnsenada Mantiene Prealerta por Tormenta Tropical Rachel y Pronostica Lluvias | Foto: N+

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