Cierran Puerto de Ensenada a la Navegación por Condiciones Meteorológicas

El puerto de Ensenada cerrará a la navegación debido a las condiciones meteorológicas y al alto oleaje relacionado con la tormenta tropical Rachel, cuyo acercamiento a la costa de Baja California ha generado oleaje elevado en zonas costeras.

De acuerdo con el oficio 2693/2026, la restricción comenzará a las 18:00 horas del sábado 10 de octubre y aplicará a embarcaciones mayores y menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB), así como a embarcaciones menores de 15 metros de eslora.

La autoridad marítima indicó que la medida tiene como objetivo preservar la seguridad de la vida humana en el mar y de las embarcaciones ante las condiciones meteorológicas previstas en la región.

Asimismo, exhortó a la comunidad marítima y portuaria, cooperativas pesqueras y prestadores de servicios a tomar las medidas necesarias para el cuidado de sus embarcaciones, además de mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos oficiales.

APG