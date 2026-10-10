Cierran Puerto de Ensenada a la Navegación por Condiciones Meteorológicas
La medida aplicará a embarcaciones mayores y menores para preservar la seguridad marítima ante las condiciones previstas
Escucha este artículo
La medida aplicará a embarcaciones mayores y menores para preservar la seguridad marítima ante las condiciones previstas
Escucha este artículo
El puerto de Ensenada cerrará a la navegación debido a las condiciones meteorológicas y al alto oleaje relacionado con la tormenta tropical Rachel, cuyo acercamiento a la costa de Baja California ha generado oleaje elevado en zonas costeras.
De acuerdo con el oficio 2693/2026, la restricción comenzará a las 18:00 horas del sábado 10 de octubre y aplicará a embarcaciones mayores y menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB), así como a embarcaciones menores de 15 metros de eslora.
La autoridad marítima indicó que la medida tiene como objetivo preservar la seguridad de la vida humana en el mar y de las embarcaciones ante las condiciones meteorológicas previstas en la región.
Asimismo, exhortó a la comunidad marítima y portuaria, cooperativas pesqueras y prestadores de servicios a tomar las medidas necesarias para el cuidado de sus embarcaciones, además de mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos oficiales.
APG