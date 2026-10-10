Sociedad

Cierran Puerto de Ensenada a la Navegación por Condiciones Meteorológicas

La medida aplicará a embarcaciones mayores y menores para preservar la seguridad marítima ante las condiciones previstas

Cierran Puerto de Ensenada a la Navegación por Condiciones MeteorológicasCierran Puerto de Ensenada a la Navegación por Condiciones Meteorológicas | Foto: N+

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