Registran Aparatosa Volcadura en Calzada Tecnológico en Tijuana, BC

Un aparatoso accidente vial se registró sobre la Calzada Tecnológico, a la altura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), luego de que un vehículo sufriera una volcadura sobre el camellón central y derribara un poste de luz.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mañana de este jueves 8 de octubre , dos jóvenes de 19 años de edad viajaban a bordo de un automóvil Nissan Sentra, el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva a exceso de velocidad en dirección hacia Ciudad Industrial, impactando de lleno contra la base de un poste de alumbrado público, el cual terminó derribado sobre la vialidad.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes al llegar confirmaron que los dos tripulantes ya se encontraban fuera del automóvil. Tras ser evaluados en el sitio, los rescatistas confirmaron que se encontraban ilesos y no requirieron traslado a ningún hospital.

Agentes de la Policía Municipal y de Tránsito resguardaron el perímetro y realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.

JMR