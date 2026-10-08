Accidentes

Registran Aparatosa Volcadura en Calzada Tecnológico en Tijuana, BC

Tras el impacto, la unidad derribó un poste de alumbrado público; los tripulantes resultaron ilesos

Vehículo Nissan Sentra volcado sobre el camellón central frente a la UABC TijuanaVehículo Nissan Sentra volcado sobre el camellón central frente a la UABC Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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