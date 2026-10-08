Accidentes

Choque de Transporte de Personal Deja Varios Heridos y Un Detenido en Tijuana, BC

Autoridades detuvieron al conductor luego de que chocara contra seis árboles, una barda y un poste de luz en la zona de Santa Fe

Camión de transporte de personal tras el impacto contra los árboles en Santa FeCamión de transporte de personal tras el impacto contra los árboles en Santa Fe | Foto: N+

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