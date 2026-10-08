Choque de Transporte de Personal Deja Varios Heridos y Un Detenido en Tijuana, BC

Un saldo de ocho personas lesionadas y daños materiales dejó un choque registrado en el área de Santa Fe, donde un camión de transporte de personal colisionó contra al menos seis árboles, una barda y un poste de luz.

De acuerdo con el reporte preliminar de los agentes de la Dirección de Policía y Tránsito, el accidente ocurrido la tarde de este miércoles 7 de octubre fue ocasionado por la falta de precaución al conducir. Al sitio arribaron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas antes de trasladarlas a un hospital cercano para su atención especializada.

Agentes de la Policía Municipal resguardando el perímetro y agilizando el tráfico vial | Foto: N+

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó la detención del chofer de la unidad, identificado como Francisco Javier ‘N’, quien fue puesto a disposición de la autoridad investigadora por su presunta responsabilidad en los hechos.

Agentes municipales y rescatistas desplegaron un operativo coordinado de seguridad vial para resguardar la zona, prevenir incidentes con el cableado eléctrico derribado y permitir las maniobras de auxilio y peritaje correspondientes.

JMR