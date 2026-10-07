Liberan a Pareja Señalada por Agredir a Adulto Mayor en Altercado Vial en Tijuana

El hombre y la mujer señalados por presuntamente golpear a un adulto mayor durante un altercado de tránsito en el área de Santa Fe fueron puestos en libertad, debido a que la víctima no presentó una denuncia formal, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado.

Según la información de la Fiscalía, el caso corresponde a un delito que requiere la denuncia de la persona afectada para iniciar el procedimiento correspondiente.

Ante la falta de una denuncia por parte del adulto mayor, los señalados no pudieron ser presentados ante un juez, por lo que quedaron en libertad.

Sin embargo, la víctima aún cuenta con un plazo de un año para presentar la denuncia por las lesiones que habría sufrido durante el altercado.

En caso de que el adulto mayor presente la denuncia dentro de ese periodo, la Fiscalía podrá iniciar una investigación y, de acuerdo con los elementos que se integren, determinar si existen condiciones para llevar el caso ante un juez.

La situación jurídica de las personas señaladas dependerá de las acciones que se emprendan a partir de una posible denuncia y de los resultados de la investigación correspondiente.

APG