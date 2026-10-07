Seguridad

Liberan a Pareja Señalada por Agredir a Adulto Mayor en Altercado Vial en Tijuana

La víctima aún cuenta con un año para presentar una denuncia y permitir que se investiguen las lesiones

Liberan a Pareja Señalada por Agredir a Adulto Mayor en Altercado Vial en TijuanaLiberan a Pareja Señalada por Agredir a Adulto Mayor en Altercado Vial en Tijuana | Foto: SSPCM

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