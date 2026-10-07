Rescatan en Ensenada, Baja California, a 8 Personas Víctimas de Tráfico Ilegal hacia EUA

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), adscritos a la Segunda Zona Naval, interceptaron una embarcación menor tipo panga en las costas de Ensenada, logrando el resguardo de ocho personas que presuntamente eran trasladadas de forma ilegal hacia Estados Unidos.

Durante los patrullajes de vigilancia marítima, los navales ubicaron la embarcación en la que viajaban los tripulantes; cuatro de ellos de nacionalidad extranjera junto con cinco bidones de combustible. Entre las personas aseguradas se identificó a un presunto culpable vinculado con el delito de tráfico ilícito de personas.

Tras realizar la intercepción, la nave y los ocupantes fueron conducidos a las instalaciones del Mando Naval en Ensenada, donde personal médico de Sanidad Naval les brindó valoración médica inmediata, confirmando que todos se encontraban en buen estado de salud.

Las personas aseguradas y el presunto traficante fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades y realizar las investigaciones correspondientes.

JMR