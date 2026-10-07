Seguridad

Rescatan en Ensenada, Baja California, a 8 Personas Víctimas de Tráfico Ilegal hacia EUA

Elementos de la Segunda Zona Naval aseguraron una embarcación con migrantes y detuvieron a un presunto responsable

Elementos de la Segunda Zona Naval custodiando el arribo de la embarcación a puertoElementos de la Segunda Zona Naval custodiando el arribo de la embarcación a puerto | Foto: SEMAR

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