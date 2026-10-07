Accidentes

Incendio en Tapicería Moviliza a Bomberos en Zona Centro de Tijuana

Personal de emergencia realiza labores para contener las llamas, no hay reporte confirmado de personas lesionadas

Incendio en Tapicería Moviliza a Bomberos en Zona Centro de TijuanaIncendio en Tapicería Moviliza a Bomberos en Zona Centro de Tijuana | Foto: N+

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