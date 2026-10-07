Incendio en Tapicería Moviliza a Bomberos en Zona Centro de Tijuana
Personal de emergencia realiza labores para contener las llamas, no hay reporte confirmado de personas lesionadas
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Personal de emergencia realiza labores para contener las llamas, no hay reporte confirmado de personas lesionadas
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Se registró un incendio en inmueble aparentemente utilizado como vivienda y comercio ubicado sobre la calle Ocampo, entre las calles Sexta y Séptima, en la Zona Centro de Tijuana.
Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Umas se encuentran en el sitio realizando labores de contención para controlar el incendio y evitar cualquier tipo de propagación.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas como consecuencia del siniestro.
APG