Incendio en Tapicería Moviliza a Bomberos en Zona Centro de Tijuana

Se registró un incendio en inmueble aparentemente utilizado como vivienda y comercio ubicado sobre la calle Ocampo, entre las calles Sexta y Séptima, en la Zona Centro de Tijuana.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Umas se encuentran en el sitio realizando labores de contención para controlar el incendio y evitar cualquier tipo de propagación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

APG