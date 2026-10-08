Fuego Consume Viviendas en el Pípila y Colinas de la Presa en Tijuana, BC

Una jornada intensa de emergencias movilizó al Cuerpo de Bomberos de Tijuana durante las últimas horas, dejando como saldo dos viviendas destruidas, pérdidas materiales, dos elementos lesionados y un peatón gravemente atropellado en distintos puntos de la ciudad.

El primer siniestro se registró en la colonia El Pípila, donde un incendio consumió en su totalidad una vivienda de madera y provocó daños parciales en el techo de una casa aledaña de dos pisos. En el lugar, paramédicos atendieron a un hombre con quemaduras. Durante las maniobras de control, un bombero resultó con una quemadura en una oreja y otro más requirió atención médica por fatiga extrema de calor.

De manera casi simultánea, en el sector de Colinas de la Presa, sofocaron un incendio que destruyó una casa de dos pisos y una bodega al interior de un rancho; afortunadamente, en este hecho no se registraron personas lesionadas.

Finalmente, en el área de El Realito, elementos de Bomberos atendieron un grave choque y atropellamiento. En el sitio valoraron a una persona atropellada con lesiones de gravedad, la cual fue trasladada de urgencia a un hospital, mientras que los ocupantes del vehículo involucrado resultaron ilesos.

JMR