Accidentes

Fuego Consume Viviendas en el Pípila y Colinas de la Presa en Tijuana, BC

Bomberos atendieron de forma simultánea un atropellamiento grave en El Realito con un herido en prioridad roja

Fuego Consume Viviendas en el Pípila y Colinas de la Presa en Tijuana, BCFuego Consume Viviendas en el Pípila y Colinas de la Presa en Tijuana, BC | Foto: N+

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