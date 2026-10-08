Baja California Mantiene Monitoreo por Posibles Lluvias Asociadas a Huracán Rachel

El huracán Rachel, categoría 1, se desplaza hacia el oeste-noroeste y se mantiene bajo monitoreo de las autoridades de Baja California, debido a la posibilidad de que sus remanentes generen efectos meteorológicos en el estado durante el fin de semana.

Protección Civil Baja California informó que, por el momento, el sistema no representa peligro para el territorio nacional; sin embargo, mantiene vigilancia ante los cambios que pudiera presentar su trayectoria.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, se contempla la presencia de lluvias en Baja California durante el fin de seman, además de condiciones de viento en distintas zonas del estado.

El organismo meteorológico también señala que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar afectaciones.

Protección Civil estatal recomendó a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Ante cualquier emergencia, la dependencia recordó que se debe llamar al 9-1-1.

APG