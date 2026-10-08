Cambio climático

Baja California Mantiene Monitoreo por Posibles Lluvias Asociadas a Huracán Rachel

Remanentes del sistema podrían generar precipitaciones y rachas de viento durante el fin de semana

Baja California Mantiene Monitoreo por Posibles Lluvias Asociadas a Huracán RachelBaja California Mantiene Monitoreo por Posibles Lluvias Asociadas a Huracán Rachel | Foto: CuartOscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+