Actualizan Trayectoria de Rachel: Tormenta Podría Impactar en México

La trayectoria del ciclón tropical Rachel fue actualizada este jueves y ahora se prevé que sus remanentes se acerquen nuevamente a territorio mexicano durante el fin de semana, con el domingo 11 de octubre como la fecha prevista para su mayor aproximación a Baja California.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rachel cambiará de dirección después de varios días de desplazamiento hacia el oeste y avanzará hacia el noreste, rumbo a la Península de Baja California.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos también contempla este cambio en la trayectoria y señala que Rachel continuará debilitándose mientras se aproxima a la zona.

El ciclón ya fue degradado a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h en la actualización de la madrugada de este jueves.

La previsión de Conagua apunta al domingo 11 de octubre como el periodo en que los remanentes de Rachel podrían generar las principales condiciones meteorológicas sobre Baja California.

Protección Civil de Baja California también mantiene un aviso preventivo por posibles lluvias y vientos asociados con los remanentes del sistema entre el 10 y el 12 de octubre, con el domingo como el día en que podrían presentarse las condiciones de mayor intensidad.

Por ahora, el pronóstico todavía puede modificarse conforme Rachel cambie de posición y evolucione durante las próximas horas.