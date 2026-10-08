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Actualizan Trayectoria de Rachel: Tormenta Podría Impactar en México

Mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, pero el pronóstico contempla un giro hacia el noreste en las próximas horas

Actualizan Trayectoria de Rachel: Tormenta Podría Impactar en MéxicoTormenta Tropical Rachel en el Pacífico: Foto: Reuters

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La tormenta Rachel cambia de rumbo y podría impactar en México. Se espera que llegue a Baja California Norte este fin de semana.

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