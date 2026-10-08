Vinculan a Proceso a Enrique ‘N’ por Fraude en Venta Falsa de Auto en Tijuana

Un hombre identificado como Enrique “N” fue vinculado a proceso y dejado en prisión preventiva, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, luego de ser acusado de engañar a un ciudadano con la supuesta venta y financiamiento de un automóvil seminuevo en esta ciudad.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el imputado convenció a la víctima de realizar un pago inicial de casi 29 mil pesos, bajo el argumento de que la cantidad amparaba el enganche de la unidad y los trámites para la expedición de placas de circulación.

Sin embargo, el afectado descubrió que el automóvil ofertado era inexistente. Durante la audiencia, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgan

JMR