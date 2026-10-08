Seguridad

Vinculan a Proceso a Enrique ‘N’ por Fraude en Venta Falsa de Auto en Tijuana

El imputado cobró casi 29 mil pesos de enganche por un vehículo seminuevo que no existía

Enrique ‘N‘, vinculado a proceso y en prisión preventiva por el delito de fraudeEnrique ‘N‘, vinculado a proceso y en prisión preventiva por el delito de fraude

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