Localizan Cuerpo en Inmediaciones de Plaza del Mar en Playas de Rosarito, BC

Presuntamente, César Yadiel Calderón Cervantes, de 18 años, fue localizado sin vida luego de permanecer desaparecido tras ingresar al mar en la zona de Los Alisitos, en Ensenada.

La información fue difundida por la madre del joven a través de redes sociales, donde informó sobre la localización y agradeció a las personas que participaron en las labores de búsqueda.

César Yadiel ingresó al mar durante la tarde del sábado 3 de octubre junto con otro joven, pero posteriormente no logró salir del agua. Familiares y personas que se sumaron a la búsqueda solicitaron apoyo para localizarlo.

El reporte inicial fue recibido alrededor de las 17:50 horas, cuando se alertó sobre dos hombres que tenían dificultades para salir del mar. Uno de ellos pudo ser rescatado con vida, mientras que César Yadiel permaneció desaparecido.

En el operativo participaron elementos de Bomberos de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada, con apoyo de motos acuáticas, drones y recorridos de observación en el mar.

De acuerdo con la información difundida, el joven formaba parte de un grupo de universitarios que acudió a la zona para pasar un rato en la playa y posteriormente ingresó al mar.

Hasta el momento, la localización e identidad del cuerpo no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, por lo que la información permanece en proceso.

APG