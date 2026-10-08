Accidentes

Localizan Cuerpo en Inmediaciones de Plaza del Mar en Playas de Rosarito, BC

Autoridades realizan diligencias para establecer la identidad de la persona y esclarecer el caso

Localizan Cuerpo en Inmediaciones de Plaza del Mar en Playas de RosaritoLocalizan Cuerpo en Inmediaciones de Plaza del Mar en Playas de Rosarito | Foto: Bomberos de Tijuana

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+