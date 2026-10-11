Piden a la Población Resguardarse en Casa por Tormenta Tropical Rachel en Ensenada

El Gobierno de Ensenada exhortó a la población a permanecer en sus viviendas y evitar traslados innecesarios ante los efectos de la tormenta tropical Rachel, que podría generar fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en el municipio.

La alcaldesa Claudia Agatón informó que las condiciones más intensas se esperan entre las 23:00 horas de este sábado y las 04:00 horas del domingo, durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil.

Con base en el reporte de la Segunda Zona Naval, se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora y lluvias de hasta 50 milímetros, con acumulaciones que podrían alcanzar los 75 milímetros en zonas altas.

Ante este panorama, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomendó asegurar puertas y ventanas, retirar o sujetar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Como parte de las medidas preventivas, el Ayuntamiento informó sobre la instalación de un Centro de Comando para coordinar la atención de posibles emergencias durante el paso del fenómeno meteorológico.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios y utilizar responsablemente la línea de emergencias 9-1-1, reservándola para situaciones que requieran atención inmediata.

APG