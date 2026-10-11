Sociedad

Piden a la Población Resguardarse en Casa por Tormenta Tropical Rachel en Ensenada

Protección Civil advierte sobre ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora durante la noche

Ensenada Pide a la Población Resguardarse en Casa por Tormenta Tropical RachelEnsenada Pide a la Población Resguardarse en Casa por Tormenta Tropical Rachel | Foto: N+

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