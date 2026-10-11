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Vivieron 200 años en Silencio Absoluto: La Historia Oculta del Convento Prohibido

En lo alto de las montañas, cerca de la CDMX, entre el bosque y los muros de un antiguo monasterio, los carmelitas descalzos construyeron un refugio para el aislamiento

Convento Desierto de los LeonesConvento Desierto de los Leones. Foto: N+Media

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