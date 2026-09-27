Avalancha Deja Al Menos 10 Personas Desaparecidas en Nepal

Al menos diez alpinistas y guías nepalíes están desaparecidos en el campamento base del Himlung, de 7,126 metros, tras una avalancha ocurrida este domingo, informó un organizador de la expedición.

"Ocho miembros de nuestro equipo de expedición y otros dos pertenecientes a otra compañía están desaparecidos", declaró a AFP Bibhuti Chand Thakur, de la empresa Himalaya Holidays Trekking.

"Todos son nepalíes", añadió.

Dos helicópteros y un equipo de búsqueda y rescate están en alerta, pero no han podido despegar debido a las condiciones meteorológicas adversas, según Thakur.

En los últimos días se habían registrado fuertes nevadas en esta cumbre que obligaron a cancelar expediciones al Manaslu, la octava montaña más alta del mundo.

Las expediciones al Dhaulagiri también fueron interrumpidas.

Nepal ha expedido más de 500 permisos para la temporada de alpinismo de final de año, la mayoría para el Manaslu.

El país sufre desde el jueves lluvias incesantes, que han arrasado carreteras y provocado corrimientos de tierra, mientras todavía se recupera del devastador deslave del 26 de agosto, que dejó más de 1,400 muertos y 5,700 desaparecidos.

Nepal alberga ocho de las 14 cumbres más altas del mundo y los alpinistas extranjeros que acuden a sus montañas constituyen una importante fuente de ingresos para este país mayoritariamente rural.

Con información de AFP

ASJ