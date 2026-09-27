Internacional

Avalancha Deja Al Menos 10 Personas Desaparecidas en Nepal

El país sufre lluvias incesantes, que han arrasado carreteras y provocado deslaves en varias zonas

NepalNepal alberga ocho de las 14 cumbres más altas del mundo. Foto: Reuters | Ilustrativa.

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