Internacional

Recuperan 1,400 Cuerpos a 3 Semanas de Riada en Límites de Nepal y China

Los análisis de expertos confirman que las devastadoras inundaciones comenzaron con el colapso de un glaciar a gran altitud en territorio nepalí

NepalHay 4,089 personas con las que no se ha podido establecer contacto. Foto: Cuartoscuro.

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