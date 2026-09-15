Intocable en el Zócalo: Rutas para Llegar al Concierto por el Grito de Independencia

Intocable, una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, tomará el Zócalo de la Ciudad de México en una presentación gratuita, como parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Lucha de Independencia, en lo que se espera sea una noche muy especial. Si tú planeas asistir, deberás planear tu ruta de llegada y salida, para evitar contratiempos.

Además de los intérpretes de "Fuerte No Soy", el escenario montado sobre la Plaza de la Constitución también contará con la música de los mariachis de la Guardia Nacional y la Defensa, el Grupo de la Armada de México, José Alfredo Jiménez Medel (por el centenario del natalicio de su abuelo, José Alfredo Jiménez), Legado de Grandeza y los ganadores de México Canta:

Bryan Soto.

Lizandro Espinoza.

Tiffany Galaviz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cierres en CDMX por el Grito de Independencia y el Desfile Militar 2026

Se prevé que los actos sean previos a la ceremonia del Grito, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta está programada para las 23:00 horas, cuando se prevé que la mandataria salga al balcón central de Palacio Nacional y pronuncie las arengas que acompañan el grito de "¡Viva México!".

El gobierno federal convocó a los asistentes a las 19:00 horas, pero las actividades comenzarán a las 20:00 horas, con los primeros conjuntos musicales, mientras que el concierto de Intocable se espera que inicie a las 21:45 horas, con la pausa para la ceremonia cívica y después el espectáculo de pirotecnia.

Sin embargo, si quieres conseguir un buen lugar y llegar con menos complicaciones, te recomendamos llegar con tiempo, bien hidratado y con el menor número de objetos que puedan entorpecer tu ingreso al Zócalo.

Las rutas de acceso al primer cuadro del Centro Histórico, si ingresarás en transporte público, pueden ser:

Metro: Bellas Artes, Allende, Pino Suárez (Línea 1), Isabel la Católica (Línea 1).

Metrobús: Hidalgo (Líneas 7 y 4), República de Chile, República de Argentina, Isabel la Católica (Línea 4).

Para la salida, el Metro operará con su horario normal, es decir, su última corrida será a las 12:00 horas; mientras que el Metrobús confirmó que su última salida será a la 01:00 (del 16 de septiembre) en las Líneas 1, 2, 3, 5 y 7, aunque no en todos sus ramales.