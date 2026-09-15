Movilidad

Intocable en el Zócalo: Rutas para Llegar al Concierto por el Grito de Independencia

Además de la presentación de la famosa agrupación, también estarán los ganadores de México Canta, los mariachis de la Guardia Nacional y la Defensa y el Grupo de la Armada de México

Concierto de IntocableIntocable tiene más de una decena de éxitos, entre los que se encuentran 'Fuerte no soy' y 'Perdedor'. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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