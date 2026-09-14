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Calles Cerradas por Grito de Independencia 2026 en Monterrey y Otros Municipios

Habrá cambios en la vialidad del centro de la ciudad y otras zonas de Nuevo León por las fiestas patrias

Macroplaza de MonterreyMacroplaza en el centro de Monterrey. Foto: N+

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