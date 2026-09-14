Calles Cerradas por Grito de Independencia 2026 en Monterrey y Otros Municipios

Como cada 15 de septiembre, la ceremonia del Grito de Independencia 2026 obligará al cierre de calles y avenidas importantes durante la tarde del martes cerca de la Macroplaza y en el centro de los municipios del Área Metropolitana de Monterrey.

En el Centro de la ciudad de Monterrey los cierres comenzarán las 04:00 de la tarde en el perímetro de la Explanada de los Héroes y el Palacio de Gobierno. Las calles cerradas serán Zaragoza, desde Washington hasta Juan Ignacio Ramón.

De igual forma, no se podrá circular por la calle Escobedo, desde Washington hasta Juan Ignacio Ramón. Otra zonas afectadas serán el cruce de Escobedo y 5 de Mayo, al igual que Zuazua y Doctor Coss, en los puntos contemplados dentro del perímetro de la explanada.

Otros municipios ya informaron también de cierres por el Grito de Independencia 2026, entre ellos San Nicolás de los Garza, donde será cerrado el cuadrante que forman las calles Nicolás Bravo, Mariano Matamoros, Mariano Escobedo y General Terán, todo alrededor de las dos plazas del Centro, afectando las calles Benito Juárez, Porfirio Díaz y Padre Mier.

En el municipio de Guadalupe, la calle afectada por cierres será Hidalgo, desde Mier y Noriega hasta Zuazua. También habrá restricciones viales en las calles Guadalupe, Josefa Ortiz de Domínguez, Barbadillo, Zaragoza e Independencia.

Mientras que en Santa Catarina se llevarán a cabo los cierres viales por el Grito de Independencia, que se realizará en el Distrito Romo, a partir de las 4 de la tarde por la avenida Manuel Ordóñez desde la calle Francisco y Madero, hasta Los Arredondo en ambas direcciones.

Apodaca, Escobedo y el resto de los municipios metropolitanos también comenzarán cierras de calles aledañas a la plaza principal a partir de las 4 o 5 de la tarde del martes. En el caso del Centro de Monterrey, los cierres se mantendrán y serán ampliados para en desfile del miércoles 16 de septiembre.

Con información de Luis Beza | N+

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