Pronóstico del Clima en Nuevo León para la Noche del Grito de Independencia 2026

De acuerdo con el pronóstico del clima, para la noche del Grito de Independencia, en Monterrey se espera un cielo con escasa nubosidad y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas deberán estar en descenso de 29ºC a las 09:00 de la noche, hacia los 26ºC a media noche, con viento ligero del sureste entre 10 y 15 km/h.

Estas condiciones meteorológicas son propicias para cualquier plan al aire libre, reuniones con familia, amigos y vecinos, ya que no hay amenaza de lluvias; por lo cual, la ciudadanía podrá disfrutar de las fiestas patrias y acudir a dar el Grito de Independencia en los diferentes municipios de Nuevo León el próximo martes 15 de septiembre.

En contraste de estas condiciones esperadas para el martes 15 y miércoles 16 de septiembre, a partir del jueves 17 puede iniciar un periodo de probabilidades de precipitaciones que se puede extender al viernes y regresar a partir del domingo 20 de septiembre.

Los días calurosos podrían cambiar la próxima semana a temperaturas máximas cerca de los 31ºC a 32ºC, después de un periodo muy extenso de calor. Se exhorta a los ciudadanos a estar pendientes del pronóstico del tiempo durante los siguientes días para realizar sus actividades sin contratiempos.

Con información de Mauro Morales | N+

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