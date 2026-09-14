Conagua Revela Cómo Estará el Clima Mañana Durante Grito de Independencia en CDMX

¿Acudirás mañana a los festejos por el Día de la Independencia en el Zócalo capitalino o en alguna alcaldía? Luego de varios días de lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo estará el clima este martes en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes previsiones durante el ‘Grito’.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió sobre afectaciones en el centro de México por canales de baja presión, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica.

Debido a esos fenómenos meteorológicos, la CDMX tendrá mañana en la tarde probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), acompañadas con descargas eléctricas.

En su pronóstico regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN añadió que habrá ambiente cálido y cielo parcialmente nublado a medio nublado.

Previó también una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 26 a 28 grados centígrados. Además de viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua detalló que hay 60% de probabilidad de chubascos por la tarde, es decir, lluvias intensas y de corta duración, caracterizadas por un comienzo y un final brusco.

Mientras que, para la noche, hay 30% probabilidad de lluvias aisladas.

Mañana, en México se celebrará el 216 aniversario del inicio de la Independencia, por lo que habrá un festejo en el Zócalo CDMX, con un programa musical que comenzará a las 20:00 horas. Otras alcaldías y plazas públicas se sumarán a las diversas celebraciones.

Ante la actual temporada de lluvias, dependencias como la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han pedido a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

La CNPC también aconsejó a la gente mantenerse alejada de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además de evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, y, finalmente, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB