Pronóstico del tiempo

Conagua Revela Cómo Estará el Clima Mañana Durante Grito de Independencia en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional brinda detalles del pronóstico del tiempo, para tomar precauciones en los festejos patrios

Personas se protegen de la lluvia con chamarras, paraguas e impermeables en estación la Raza del Metro CDMX en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas se protegen de la lluvia con chamarras, paraguas e impermeables en estación la Raza del Metro CDMX en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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