Sociedad

Celulares Recibirán Alerta por Segundo Simulacro Nacional en Baja California

El aviso sonoro llegará a los teléfonos como parte de una prueba preventiva del Sistema Nacional de Alertas

Celulares Recibirán Alerta por Segundo Simulacro Nacional en Baja CaliforniaCelulares Recibirán Alerta por Segundo Simulacro Nacional en Baja California

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+