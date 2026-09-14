Celulares Recibirán Alerta por Segundo Simulacro Nacional en Baja California

Habitantes de Baja California podrían recibir una notificación especial en sus teléfonos celulares como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, por lo que autoridades exhortaron a la población a mantener la calma ante la alerta.

El ejercicio preventivo se realizará el próximo 19 de septiembre y contempla el envío de un mensaje especial a dispositivos móviles, acompañado de una alerta sonora y un texto que ocupará toda la pantalla del teléfono.

De acuerdo con el Gobierno de Baja California, la notificación tiene como objetivo probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas y forma parte de las acciones preventivas del Segundo Simulacro Nacional 2026.

La alerta indicará que se trata de un simulacro, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía no alarmarse y participar de manera responsable durante el ejercicio.

El Segundo Simulacro Nacional está programado para realizarse a las 11:00 horas, tiempo local, bajo el lema ‘La prevención es nuestra fuerza’.

Las autoridades recordaron que este tipo de ejercicios permiten fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población ante una situación de emergencia.

APG