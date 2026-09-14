Celulares Recibirán Alerta por Segundo Simulacro Nacional en Baja California
El aviso sonoro llegará a los teléfonos como parte de una prueba preventiva del Sistema Nacional de Alertas
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El aviso sonoro llegará a los teléfonos como parte de una prueba preventiva del Sistema Nacional de Alertas
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Habitantes de Baja California podrían recibir una notificación especial en sus teléfonos celulares como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, por lo que autoridades exhortaron a la población a mantener la calma ante la alerta.
El ejercicio preventivo se realizará el próximo 19 de septiembre y contempla el envío de un mensaje especial a dispositivos móviles, acompañado de una alerta sonora y un texto que ocupará toda la pantalla del teléfono.
De acuerdo con el Gobierno de Baja California, la notificación tiene como objetivo probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas y forma parte de las acciones preventivas del Segundo Simulacro Nacional 2026.
La alerta indicará que se trata de un simulacro, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía no alarmarse y participar de manera responsable durante el ejercicio.
El Segundo Simulacro Nacional está programado para realizarse a las 11:00 horas, tiempo local, bajo el lema ‘La prevención es nuestra fuerza’.
Las autoridades recordaron que este tipo de ejercicios permiten fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población ante una situación de emergencia.
APG