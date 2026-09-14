Seguridad

Gobernadora de Morelos Comparte Avances al Cónsul de España sobre Muerte de Claudia Tacoronte

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, llegó a Morelos como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la UAEM

Gobernadora de Morelos Comparte Avances al Cónsul de España sobre Muerte de Claudia TacoronteGobernadora de Morelos se Reúne con Cónsul de España. Foto: Margarita González Saravia

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La gobernadora de Morelos informa avances significativos al Cónsul de España sobre el caso de Claudia Tacoronte.

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