Gobernadora de Morelos Comparte Avances al Cónsul de España sobre Muerte de Claudia Tacoronte

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que sostuvo una reunión con Marcos Rodríguez Cantero para abordar los avances de la investigación por el asesinato de Claudia, una estudiante de origen español ocurrido en la entidad.

A través de una publicación, la mandataria señaló que durante el encuentro compartió con el representante diplomático los avances que calificó como significativos dentro de la investigación en curso.

La gobernadora aseguró que continuarán trabajando de manera coordinada con la Fiscalía de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con autoridades del Gobierno de México, con el objetivo de esclarecer el caso y hacer justicia por Claudia.

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de la Universidad de Granada, ocurrió el sábado en Cuautla, Morelos, donde la joven participaba en una actividad durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. De acuerdo con información de la Casa de Cultura local, habría sido víctima de un supuesto robo con arma blanca.

El caso generó reacciones en España, donde autoridades y representantes de la comunidad universitaria lamentaron lo ocurrido. Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada, informó que la institución activó un protocolo internacional para establecer contacto con alrededor de 20 estudiantes que actualmente realizan una estancia de movilidad en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum también lamentó el homicidio e informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con el Consulado de España, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad colaboran con la Fiscalía de Morelos en las investigaciones.