Deportes

Senado Aprueba Incorporar a la SSPC al SINADE para Reforzar Seguridad en Estadios

Se impulsarán nuevos protocolos de seguridad y control de acceso en eventos deportivos para prevenir actos de violencia

Habrá mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales con los clubes y Ligas deportivas.Habrá mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales con los clubes y Ligas deportivas. Foto: Cuartoscuro

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