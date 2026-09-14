Senado Aprueba Incorporar a la SSPC al SINADE para Reforzar Seguridad en Estadios

Este lunes, el Senado de la República aprobó una reforma para incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, lo que permitirá sumar sus capacidades de análisis de riesgo, inteligencia y coordinación policial a la organización de eventos deportivos.

Ana Karen Hernández Aceves, senadora del PT, explicó que "esta reforma fortalece la coordinación entre deporte y seguridad pública. Nos permite poder diseñar, mejorar los protocolos, homologar criterios, compartir información, pero sobre todo que podamos prevenir antes que reaccionar".

Entre las medidas que podrían impulsarse están nuevos protocolos de seguridad y control de acceso en estadios, arenas y otros recintos, y mejorar la prevención y respuesta ante hechos de violencia, así como una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, además de clubes, ligas y organizadores para mejorar la planeación, compartir información, homologar protocolos y prevenir incidentes en eventos deportivos.

El dictamen aprobado cita como antecedente los hechos ocurridos en marzo de 2022 en el estadio Corregidora, durante un partido entre Querétaro y Atlas, donde más de 20 personas resultaron heridas.

También señala que la secretaría de seguridad federal registró más de 250 incidentes violentos en recintos deportivos entre 2018 y 2023, entre ellos riñas, vandalismo, invasiones de cancha y daños a instalaciones.

A partir de este diagnóstico, el documento señala que, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte podría impulsar mecanismos de credencialización o un Registro Nacional de Aficionados para identificar a personas o grupos con antecedentes violentos y establecer restricciones de acceso o sanciones administrativas.

También, podrá aportar herramientas tecnológicas e inteligencia operativa para fortalecer la protección de deportistas, árbitros y público, particularmente en competencias y eventos de alta concentración de personas.

La reforma fue aprobada con la unanimidad de 103 votos a favor, y fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

Con información de Juan Pablo Narcia