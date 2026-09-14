Deportes

'Nocaut Tepito', Semillero de Talentos y Punta de Lanza para Futuros Campeones Mundiales

El boxeo se convierte en una vitrina para mostrar otra cara del llamado 'Barrio Bravo'

Nocaut Tepito reúne 25 peleas amateur en el barrio bravo.Nocaut Tepito reúne 25 peleas amateur en el barrio bravo. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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'Nocaut Tepito' reunió 25 peleas amateur para mostrar el talento de jóvenes de la CDMX y el Estado de México y ofrecer una imagen diferente del “Barrio bravo”

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Nocaut Tepito: Jóvenes Impulsan el Boxeo en Barrio Bravo