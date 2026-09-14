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Británico Admite Haber Drogado y Violado a su Esposa Durante 20 Años

El hombre, de unos 60 años, reconoció ante un tribunal de Inglaterra 60 delitos cometidos desde 2004

Británico Admite Haber Drogado y Violado a su Esposa Durante 20 AñosCorte Minshull Street Crown. Foto: REUTERS

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Británico admite drogar y violar a su esposa durante 20 años. 60 delitos desde 2004. Otros 12 hombres involucrados.

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