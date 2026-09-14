Un hombre británico se declaró culpable de haber drogado y violado a su esposa durante dos décadas, en un caso que involucra a otros 12 acusados de abusar sexualmente de la misma mujer mientras se encontraba inconsciente.

El hombre, de unos 60 años, admitió el lunes ante un tribunal del noroeste de Inglaterra 60 delitos cometidos desde 2004, entre ellos administrar una sustancia a su esposa con la intención de aturdirla o someterla. Su identidad no puede ser publicada para proteger la de la víctima.

El acusado ya se había declarado culpable anteriormente de otros delitos sexuales contra su esposa y estaba previsto que fuera juzgado junto con los otros imputados, quienes niegan los cargos.

Entre los coacusados, de entre 28 y 73 años, se encuentran un paramédico y un exentrenador de futbol. Los hombres serán juzgados en las próximas semanas en el tribunal penal de Manchester.

Un décimo tercer acusado se declaró culpable anteriormente de conspirar para drogar y violar a la víctima.

El caso forma parte de una serie de procesos en Reino Unido relacionados con abusos sexuales facilitados por drogas, conocidos como DFSA por sus siglas en inglés.

La atención sobre este tipo de delitos aumentó tras el caso de Dominique Pelicot en Francia, quien fue condenado por drogar y violar durante años a su entonces esposa, Gisèle, junto con otros hombres.

En otro caso ocurrido la semana pasada, un hombre de Londres se declaró culpable de incitar a otros hombres, mediante un chat grupal en internet, a abusar sexualmente de sus parejas mientras estaban inconscientes e intercambiar imágenes de los ataques.

Además, otro hombre será condenado esta semana en el centro de Inglaterra después de declararse culpable en julio de 32 delitos sexuales contra su novia mientras ella presuntamente estaba drogada o dormida.