Se Suman 22 Estados contra Norma que Dificulta Residencia Permanente en EUA

Un total de 22 estados de la Unión Americana, entre ellos Nueva York, demandó a la administración del presidente Donald Trump por una medida que dificultaría la residencia permanente en Estados Unidos de América (EUA).

Se trata de una norma que entrará en vigor el viernes 18 de septiembre y que otorgará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la posibilidad de evaluar el uso de apoyos gubernamentales de quienes soliciten la residencia.

Así, podría denegar tarjetas verdes (green cards) al determinar que los solicitantes podrían llegar a necesitar ayudas del Gobierno de EUA, como programas de salud, nutrición o vivienda.

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Mayor Mamdani Holds Press Conference on a Major Immigration Announcement with New York Attorney General Letitia James — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 14, 2026

Los cambios en la medida denominada de “carga pública” encendieron las alarmas previamente entre autoridades, defensores de los derechos de migrantes y organizaciones comunitarias.

Lo anterior debido a que la regulación otorga a las autoridades migratorias la facultad de evaluar si algún integrante del hogar ha recibido ayuda federal, lo que genera un clima de incertidumbre sobre el acceso a programas esenciales de asistencia social.

Para Ariel Brown, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, los criterios actuales para determinar si una persona se convertirá en una "carga pública" son imprecisos y discrecionales, y eso dificulta anticipar resoluciones sobre la residencia permanente.

Ante ello, recomendó a quienes requieran apoyo social consultar con representantes legales o acreditados, antes de renunciar a los programas.

De acuerdo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la nueva norma busca “alejar a las familias inmigrantes de los programas que han permitido que la gente tenga alimentos y se mantenga saludable durante décadas”.

Ante ello, esta mañana anunció la demanda durante una conferencia conjunta con la fiscal general de NY, Letitia James. Incluso reconoció a la funcionaria por el esfuerzo para proteger a las comunidades de migrantes “con toda la fuerza del poder legal de Nueva York”, indicó.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur, agrupa a una coalición de varios estados.

Además de Nueva York y el Distrito de Columbia, participan California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.