Internacional

Se Suman 22 Estados contra Norma que Dificulta Residencia Permanente en EUA

Nueva York y otros estados presentan demanda contra la administración del presidente Donald Trump

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2026. Foto: REUTERSEl alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2026. Foto: REUTERS
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