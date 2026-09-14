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Rebeldes de Yemen Toman Islas en el Mar Rojo y Presionan el Estrecho de Ormuz

Los hutíes ampliaron su presencia en una zona estratégica cercana al estrecho de Bab el-Mandeb

Rebeldes de Yemen Toman Islas en el Mar Rojo y Presionan el Estrecho de OrmuzRebeldes de Yemen Toman Islas en el Mar Rojo. Foto: AP

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Los hutíes toman islas en el mar Rojo, controlando rutas comerciales clave cerca de Bab el-Mandeb. La tensión crece en la región.

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Rebeldes de Yemen Toman Islas Estratégicas en el Mar Rojo