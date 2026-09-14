Seguridad

Localizan Sin Vida a María Luisa Dentro de una Casa de Seguridad en Puebla

La mujer de 41 años de edad había sido vista por última vez en inmediaciones del Mercado Morelos de Puebla

El cadáver presenta impactos de bala.El cadáver presenta impactos de bala. Foto: @LaRedaccion_Pue

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María Luisa, desaparecida desde el 10 de septiembre, fue hallada sin vida en Puebla con signos de violencia.

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