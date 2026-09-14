Localizan Sin Vida a María Luisa Dentro de una Casa de Seguridad en Puebla

El hallazgo de una mujer sin vida en inmediaciones del Carril de San Felipe y San Lorenzo en Puebla, movilizó cuerpos de emergencia en la colonia Parque Industrial entre Chachapa y Amozoc de Mota en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes el cuerpo fue localizado con signos de violencia y un mensaje escrito en cartulina, al interior de una propiedad en la inspectoría de San Miguel Espejo en Puebla.

La fiscal Idamis Pastor confirmó que los restos humanos corresponden a María Luisa Trinidad Velázquez, quien desapareció el 10 de septiembre después de acudir al Mercado Morelos de Puebla.

Además, dio a conocer que el cuerpo se localizó el día domingo 13 de septiembre a las 13:00 horas al interior de la construcción de obras negras ubicado en el municipio de Amozoc de Mota

En horas recientes las autoridades habían adelantado sobre el caso, que María Luisa podría estar vinculada con actos de extorsión contra comerciantes del Mercado Morelos.

Después de más de un día desaparecida, su cuerpo fue localizado dentro de un inmueble que operaba como casa de seguridad en San Miguel Espejo en Puebla.

Sobre este caso, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) dio a conocer que hay un detenido involucrado con la desaparición de María Luisa; se trata de Raúl 'N' alias 'El Gordo' a quien le encontraron dosis de droga, y circulaba en una moto sin placas y medidas de identificación alteradas.

Durante la mañana del lunes la fiscal general Idamis Pastor Betancour, confirmó que por las características físicas y de vestimenta, es posible asegurar que se trata de María Luisa T. el cuerpo que fue abandonado en un inmueble.

Con información de N+

JAPR