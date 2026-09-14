Rescatan a Bebé Abandonado y con Síntomas de Desnutrición en Santiago, Nuevo León

Un bebé con síntomas de desnutrición fue rescatado por las autoridades después de ser localizado presuntamente abandonado en un tejaban en el municipio de Santiago, Nuevo León. El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio para evaluar la situación y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El menor fue encontrado durante la tarde del domingo en un domicilio ubicado sobre la Carretera Cola de Caballo, a la altura del kilómetro 3 en La Cieneguilla, hasta donde arribaron agentes municipales después de ser alertados por el reporte del bebé abandonado en la vivienda.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de seguridad del municipio de Santiago, se trata de un menor de aproximadamente 10 meses de nacido, quien estaba solo dentro de un tejaban. Tras encontrarlo, los agentes buscaron a los padres del bebé en la zona pero no lograron ubicarlos.

Después de la búsqueda y de no encontrar a los padres del menor, las autoridades del municipio de Santiago trasladaron el caso al DIF. El recién nacido únicamente llevaba puesto un pañal y presentaba diversas escoriaciones y desnutrición. Se espera que en las próximas horas den más detalles sobre el caso y el estado de salud del bebé.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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