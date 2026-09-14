Seguridad

Rescatan a Bebé Abandonado y con Síntomas de Desnutrición en Santiago, Nuevo León

El menor de aproximadamente 10 meses de nacido fue localizado en un tejaban ubicado sobre la Carretera Cola de Caballo

Policía de Santiago rescata a bebéEl caso fue trasladado al DIF. Foto: Policía de Santiago

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