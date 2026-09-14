Seguridad

Vecinos de Diversas Colonias en Matamoros Reportan Robo de Medidores de Agua

A través de redes sociales, habitantes de estos sectores han compartido videos de cámaras de seguridad y fotografías en donde se aprecia al presunto ladrón

Vecinos de Diversas Colonias en Matamoros Reportan Robo de Medidores de AguaVecinos de Diversas Colonias en Matamoros Reportan Robo de Medidores de Agua. Foto: N+

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Robo de medidores de agua en Matamoros: cámaras captan al sospechoso en bicicleta. Vecinos exigen acción a las autoridades.

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