Vecinos de Diversas Colonias en Matamoros Reportan Robo de Medidores de Agua

Vecinos de fraccionamientos y colonias como Rincón Colonial, sobre la calle Santander, así como Acuario 2001, Paseo del Magisterio y zonas aledañas en Matamoros, han sido víctimas del robo de medidores de agua en los últimos días.

A través de redes sociales, habitantes de estos sectores han compartido videos de cámaras de seguridad y fotografías en donde se aprecia a un hombre que se desplaza en bicicleta, se detiene frente a los domicilios y sustrae los medidores de agua.

De acuerdo con los reportes, resulta más fácil para el responsable robar a aquellos medidores que no cuentan con protección de reja.

Hay que recordar que anteriormente, en el mes de marzo, ya se había informado sobre un caso similar registrado en el fraccionamiento de Arboledas, en Matamoros, por lo que vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar la vigilancia en este punto y este ladrón de medidores pueda ser atrapado.