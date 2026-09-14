Inician Asambleas de Registro Beca Benito Juárez 2026: Así Sabes Cuándo Te Toca

Las asambleas informativas para el registro de la Beca Benito Juárez Media Superior 2026 ya comenzaron en diferentes estados de la república y si aún no sabes cuándo, a qué hora y dónde te toca, acá te explicamos lo que debes saber.

La semana pasada se dieron a conocer las fechas oficiales del periodo de inscripción al apoyo económico que se otorga de manera universal a los estudiantes de preparatoria y bachillerato en México.

Por ello, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León informó que este lunes dieron inicio las pláticas para que los interesados puedan realizar su incorporación sin inconvenientes a la Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro o Gertrudis Bocanegra.

La convocatoria a las asambleas informativas se está realizando directamente en los planteles de educación media superior y superior, por lo que los alumnos deben estar al pendiente de esta información.

De esta manera, en las escuelas se están colocando carteles para que los interesados sepan cuándo, a qué hora y dónde será la asamblea informativa para el registro de la Beca Benito Juárez en septiembre de 2026.

En estas pláticas se informa a los estudiantes cómo hacer la inscripción al apoyo educativo, cuáles son los documentos que deben tener a la mano, los montos que otorga el programa y qué sigue después de hacer la solicitud.

Es importante recordar que la Beca Benito Juárez se entrega de forma universal a los estudiantes de educación media superior en escuelas públicas en México, por lo que solo se necesita hacer el registro en tiempo y forma para recibir el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

PPP