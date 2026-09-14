Programas sociales

Inician Asambleas de Registro Beca Benito Juárez 2026: Así Sabes Cuándo Te Toca

Checa cuándo y dónde se realizarán las asambleas para que puedas hacer el registro de la Beca Benito Juárez sin inconvenientes

Checa cuándo y dónde son las Asambleas de Registro Beca Benito Juárez 2026El registro de la Beca Benito Juárez se hará en septiembre 2026. Foto: Julio León
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